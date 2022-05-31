مقتل جندي بظروف غامضة ومصرع اب واصابة ابنه بحادثين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء بمقتل جندي بظروف غامضة وأنباء متضاربة حيال الحادثة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جندياً ينتسب الى فوج مغاوير عمليات سامراء - السرية الثانية المرابط في اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين عثر عليه مقتولا اثناء الواجب في نقطة امنية، مبينا أن الجندي أقدم على الانتحار بإطلاق النار على صدره .

وتابع المصدر، أنه بعد نقل جثة الجندي الى الطب العدلي أُعيد التحقيق بالحادثة بعد شكوك على أنها قتل وليس انتحار بحسب التشريح والتحقيق، مشيرا الى احتجاز ضابط وثلاثة جنود من السرية ضمن نقطة الحماية الأمنية للتحقيق معهم.

في غضون ذلك أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، بمصرع رجل واصابة نجله بحادث سير في اطراف قضاء خانقين قرب حدود إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا في العقد السادس من العمر لقي مصرعه وأصيب نجله بجروح خطير بتصادم عجلتين على طريق خانقين- كلار قرب الإقليم.

وأضاف ان جثة الاب تم نقلها الى الطب العدلي فيما نقل ابنه الى بغداد بسبب إصابته الحرجة، مشيرا إلى أن السلطات المرورية فتحت تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة لأسباب عديدة أهمها اهمال قواعد السلامة او رداءة الطرق.