مقتل ثلاثة عناصر من داعش بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب جنوبي كركوك

قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في عملية امنية (أرشيف)

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في حصيلة أولية لعملية عسكرية شاملة ينفذها جهاز مكافحة الإرهاب في أطراف ناحية "بشير" جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الجهاز باشرت، فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش موسعة في منطقة (يرغون) التابعة لناحية تازة خورماتو، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود خلايا تابعة للتنظيم في المنطقة، حيث تعرضت القوة المداهمة أثناء تنفيذ الواجب لإطلاق نار كثيف اندلعت على إثره اشتباكات مسلحة بين الجانبين أسفرت عن مصرع الإرهابيين الثلاثة.

وأضاف المصدر أن العملية ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث تواصل القوات الأمنية تمشيط المنطقة وتطويق محيط الاشتباك لتعقب بقية المسلحين ومنعهم من الفرار، وسط انتشار أمني مكثف وغطاء جوي لطيران الجيش في سماء المنطقة.

وتشهد المناطق الواقعة جنوبي كركوك عمليات أمنية متواصلة تشنها القوات العراقية لملاحقة فلول تنظيم داعش، لا سيما في الوديان والمناطق الزراعية النائية التي تتخذها جيوب التنظيم ملاذات للتنقل والاختباء.