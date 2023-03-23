مقتل ثلاثة أشقاء بنزاع عشائري بين قبيلتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشقاء نتيجة تجدد نزاع عشائري بين قبيلتين في ناحية العزير بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً تجدد، فجر اليوم، بين أفراد من عشيرة (النوافل) وآخرين من عشيرة (البو بخيت)، أسفر عن مقتل ثلاثة أشقاء من (النوافل)".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع بين الطرفين هو حالة قتل سابقة، تم حلها وديا بوقت سابق ايضاً، لكنها تجددت فجر اليوم طلباً للثأر.

وأشار المصدر، إلى أن قوة أمنية تدخلت وفرضت طوقا أمنيا واعتقلت عددا من المتسببين.