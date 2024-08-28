مقتل ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة وإضرام النيران بأجسادهم في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة في قضاء "بيجي" شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ثلاثة اشخاص ينحدرون من أُسرة واحدة وذلك في حي "العصري" بالقرب من مستشفى "بيجي" العام مما اسفر عن مقتلهم في الحال.

وأضاف المصدر، أن المسلحين قاموا باضرام النيران بالجثث، ولاذوا بعدها بالفرار الى جهة مجهولة.

في غضون ذلك قال شهود عيان، القتلى هم المواطن المدعو (ص، ش، ح)، وزوجته وولده البالغ من العمر قرابة 15 عاما قُتلوا اليوم داخل منزلهم في الحي "العصري" بقضاء "بيجي" في محافظة صلاح الدين، مشيرين إلى أنالجثث وجدت محترقة بعد قتلهم جميعاً.

وهذه الحادثة مشابهة لمجزرة قضاء سامراء جنوبي صلاح الدين التي وقعت قبل أيام قلائل حيث فتح مسلحون يرتدون زياً عسكرياً النيران باتجاه ستة أشخاص من أسرة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية بالقضاء المذكور مما أسفر عن مقتل جميعهم في الحال.

والقتلى هم خمسة أشقاء أربعة ذكور وأنثى واحدة إضافة إلى أمهم،وفقا لما ذكره مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز في حينها.