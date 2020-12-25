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مقتل ثامن لاجئ عراقي برصاص مجهولين في مخيم الهول

Category: أمـن

Date: 2020-12-25T04:49:44+0000
مقتل ثامن لاجئ عراقي برصاص مجهولين في مخيم الهول

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من مخيم الهول بأنّ مجهولين اغتالوا لأجئاً عراقياً أمام خيمته في القسم الثالث من المخيم الخاص باللاجئين العراقيين.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنّ اللاجئ كان يتعامل مع استخبارات قوات سوريا الديمقراطية.

وتعتبر عملية الاغتيال هذه هي الثامنة للاجئين العراقيين المتواجدين في مخيم الهول الواقع شرق مدينة الحسكة والذي يحوي أكثر من 65 ألف لاجئ من عناصر تنظيم داعش وعوائلهم من جنسيات مختلفة.

وكان آخر هذه الاغتيالات في العاشر من الشهر الجاري للاجئ عراقي أثناء خروج من المسجد بتهمة ذاتها وبيد مجهولين.

 

 

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