مقتل تدريسي بهجوم مسلح والأمن يفكك "أخطر" شبكة ابتزاز إلكتروني جنوبي العراق

شفق نيوز - ميسان / المثنى

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل مدرس بهجوم نفذه مسلحون جنوبي محافظة ميسان، في حين تمكنت القوات الامنية من تفكيك "أخطر" شبكة ابتزاز إلكتروني في محافظة المثنى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن: مسلحين مجهولين قتلوا رميا بالرصاص المدرس في وزارة التربية (علي كاظم / ماجستير في مادة التاريخ) ويعمل بمدرسة المنذرية في قضاء الكحلاء جنوبي ميسان.

وأضاف أن، دوافع الجريمة لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.

وعلى صعيد آخر أعلنت قيادة شرطة المثنى في بيان، تفكيك "أخطر شبكة ابتزاز إلكتروني خلال عملية نوعية استمرت ثلاثة أيام فقط، مبينة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في محافظات بغداد والبصرة وبابل، بالتنسيق مع قيادات الشرطة وأقسام الاستخبارات في تلك المحافظات، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.

ووفقا للبيان فإن، هذه العملية جاءت استجابة لشكاوى وردت إلى شعبة مكافحة إجرام الرميثة حول تعرض عدد من العائلات لاختراق هواتفهم المحمولة وسرقة صور ومقاطع فيديو خاصة، وابتزازهم بنشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

ونوهت قيادة الشرطة في بيانها الى أنه، بعد تشكيل فريق عمل من قبل معاون قائد شرطة المحافظة ومدير الجنائية والحركات ومدير قسم مكافحة الإجرام وضباط الشعبة، تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، ومن خلال الجهد الفني لقسم التقنيات والمعلوماتية في المثنى تم التوصل إلى باقي أفراد العصابة.

وتابع البيان، ان المتهمين اعترفوا بتهكير وسرقة محتويات مئات الأجهزة، خصوصًا للنساء، وقد أُحيلوا إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.