مقتل تاجر مخدرات وابنته بعد تفجيره نفسه أثناء محاصرته في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم السبت، بانتحار تاجر مخدرات عبر تفجير نفسه بقنبلة يدوية بعد محاصرته داخل منزله من قبل القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم مطلوب بعدة قضايا تخص المخدرات وعندما وصلت قوة أمنية لاعتقاله في منزله قام بتفجير قنبلة يدوية ما أدى إلى مقتله هو وابنته كما أصيبت فتاة أخرى تسكن بالقرب من المنزل".

وبين انه "تم نقل الفتاة المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية".