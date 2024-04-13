مقتل تاجر مخدرات قتل شرطيا في البصرة والداخلية تعلن ملابسات "الجريمتين" بالمحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن القوات الامنية تمكنت من قتل تاجر مخدرات متهم بقتل منتسب في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، في حين أعلنت وزارة الداخلية عن ملابسات جريمتين بالمحافظة ذاتها أثارت سخطا واسعا داخل المجتمع العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية أثناء عملية دهم وتفتيش تمكنت من قتل تاجر مخدرات قبل أن يحاول الاشتباك معها.

وأضاف المصدر أن القتل متهم بتقل مفوض في مديرية مكافحة المخدرات الذي سقط ضحية أمس خلال ممارسة امنية كانت تنفذ في قضاء "ابي الخصيب".

تتمة..