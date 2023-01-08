مقتل تاجر مخدرات بعد اشتباك مع القوات الامنية شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، صباح اليوم الأحد، بمقتل تاجر مخدرات بعد اشتباك دار بينه وبين القوات الأمنية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أحد تجار المخدرات قاوم قوة من مديرية مكافحة المخدرات الكرخ أثناء عملية مداهمته لإلقاء القبض عليه في منطقة الأمين شرقي بغداد.

وبين المصدر أن اشتباك اندلع بين الجانبين تم فيه تبادل إطلاق النار مما أسفر عن مقتل المطلوب وضبط كيلو غرام ونصف الكيلو من مادة الكريستال ومواد متنوعة من المخدرات ومسدس.