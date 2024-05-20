مقتل تاجر مخدرات باشتباك مسلح مع قوة أمنية في بابل

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، يوم الإثنين، مقتل تاجر مخدرات باشتباك مسلح في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في عملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، تم قتل أحد تجار المخدرات المطلوب قضائيا وفق أحكام المادة (28) مخدرات بعد حصول اشتباك ناري مسلح أثناء نصب كمين لغرض إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود".

واشار البيان الى "ضبط القوة المنفذة مواد مخدرة وأسلحة ومبارز جرمية أخرى".