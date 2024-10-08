مقتل تاجر سلاح خلال محاولة اعتقاله ومشاجرة تودي بحياة شخص في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل تاجر سلاح أثناء محاولة إلقاء القبض عليه من قبل قوة أمنية، فيما قضى شخص بمشاجرة لم تُعرف أسبابها وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نصبت كميناً لتاجر سلاح في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، وأثناء عملية القبض عليه قام بالاشتباك مع القوة وضرب بيديه ضابطاً برتبة نقيب ومنتسباً".

وأضاف أن "القوة اضطرت إلى إطلاق النار على تاجر السلاح وقتله عندما حاول إشهار سلاح كان يحمله"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق، ذكر المصدر أن "مشاجرة لم تُعرف أسبابها حصلت بين عدد من الأشخاص وتطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة بالقرب من مطعم في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد".

وأكد أن "قوة أمنية اعتقلت ثلاثة من أطراف المشاجرة"، مشيراً إلى أن "المعتقلين الثلاثة اتهموا دورية النجدة المتواجدة بحادث القتل لعدم تدخلهم لفض الشجار الذي بدء بمشادة كلامية".