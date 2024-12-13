مقتل انتحاري قبل تفجير نفسه داخل مطعم عراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بقتل انتحاري حاول الدخول إلى مطعم لتفجير نفسه جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تلقت معلومات عن نية انتحاري تفجير نفسه قرب مطعم على طريق كركوك داقوق الدولي (جنوبي المحافظة)".

وأضاف أن "القوات الأمنية متمثلة بالفوج الأول لواء 87 مغاوير من الجيش العراقي، طوقت مكان تواجد الانتحاري الذي منعت القوة فراره، وبعد محاصرته وإطلاق النار عيله فجر نفسه".

وأشار المصدر، إلى أن "قوات الأمن تطوق الآن موقع الانفجار، وفتحت تحقيقات لمعرفة هوية الشخص الانتحاري".