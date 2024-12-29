مقتل امرأة وإصابة 3 من أفراد عائلتها بانفجار لغم غربي الأنبار

شفق نيوز/ قتلت امرأة وأصيب ثلاثة من أفراد عائلتها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع في منطقة نائية ضمن أطراف قضاء حديثة، حيث انفجر اللغم أثناء مرور العائلة في المنطقة، ما أدى إلى مقتل المرأة على الفور وإصابة زوجها وطفليها بجروح متفاوتة.

وأضاف، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، وقامت بنقل الجرحى إلى مستشفى حديثة العام لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثمان المرأة إلى دائرة الطب العدلي.

من جهته، أشار مصدر أمني إلى أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار لم تُطهَّر بشكل كامل من المخلفات الحربية التي تركها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على أجزاء من الأنبار، مؤكدًا أن السلطات المحلية تعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية على إزالة الألغام لتجنب وقوع المزيد من الحوادث المأساوية.

يُذكر أن محافظة الأنبار، رغم تحريرها بالكامل من تنظيم داعش منذ سنوات، لا تزال تعاني من وجود كميات كبيرة من المخلفات الحربية التي تهدد حياة السكان المحليين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.