سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة عنصر أمني ببغداد ومقتل امرأة واصابة اسرتها في واسط

Category: أمـن

Date: 2022-03-30T13:36:27+0000
وفاة عنصر أمني ببغداد ومقتل امرأة واصابة اسرتها في واسط

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة واسط، يوم الأربعاء، بمقتل امرأة وإصابة أفراد أُسرتها بجروح في هجوم مسلح نفذه أشخاص بقضاء النعمانية.

ذكرت الشرطة في بيان اليوم، أنه تم إلقاء القبض على إثنين من مرتكبي الجريمة وضبط بحوزتهما سلاح الجريمة نوع كلاشنكوف نصف اخمص.

وأضاف البيان أنه مازل التحري قائما لإلقاء القبض على جميع المتهمين بغية اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

هذا ولم يخض البيان بمزيد من التفاصيل حول الحادثة.

من جهة أخرى؛ أفاد مصدر أمني إن "شرطياً منسوباً إلى مديرية حماية المنشآت ضمن طوق أمن وزارة الصناعة في بغداد توفي نتيجة تدهور حالته الصحية أثناء الواجب، فيما أصيب مفوض منسوب لمديرية حماية المنشآت نتيجة لعبه بالسلاح أثناء الواجب ضمن منطقة بغداد الجديدة"، مبينا أن "المفوض نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "شخصاً من مواليد 1998 أقدم على التشاجر مع دورية نجدة ضمن منطقة الاورفلي، شرقي بغداد، وتبين بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه انه مخمور وليس في كامل قواه العقلية".

related

برلماني سابق يقود هجوماً مسلحاً على مركز شرطة في واسط

Date: 2020-11-03 17:07:14
برلماني سابق يقود هجوماً مسلحاً على مركز شرطة في واسط

مقتل شخص بهجوم مسلحين على منزل شمالي بغداد

Date: 2021-07-28 17:55:49
مقتل شخص بهجوم مسلحين على منزل شمالي بغداد

بغداد.. مشاجرة وإطلاق نار في خلاف بين شيخين قبليين (تحديث)

Date: 2021-11-01 19:34:51
بغداد.. مشاجرة وإطلاق نار في خلاف بين شيخين قبليين (تحديث)

إصابة مدني بانفجار في نينوى ومسلحون يهاجمون منزلا لأستاذ جامعي ببغداد

Date: 2020-11-08 19:08:39
إصابة مدني بانفجار في نينوى ومسلحون يهاجمون منزلا لأستاذ جامعي ببغداد

سقوط أربع ضحايا من أُسرة واحدة بهجوم مسلح استهدف منزل عنصر بالحشد في بغداد

Date: 2022-01-06 13:32:12
سقوط أربع ضحايا من أُسرة واحدة بهجوم مسلح استهدف منزل عنصر بالحشد في بغداد

مسلح يفتح النار على ملهى ليلي وسط بغداد ويصيب "راقصة" ورجلا

Date: 2022-01-30 11:51:17
مسلح يفتح النار على ملهى ليلي وسط بغداد ويصيب "راقصة" ورجلا

إصابة شخص بهجوم مسلح استهدف منزلاً في بغداد

Date: 2020-11-22 20:55:11
إصابة شخص بهجوم مسلح استهدف منزلاً في بغداد

هجوم مسلح يستهدف شيخ عشيرة بسبب مذكرة اعتقال نفذها نجله ببغداد

Date: 2021-08-03 09:35:05
هجوم مسلح يستهدف شيخ عشيرة بسبب مذكرة اعتقال نفذها نجله ببغداد