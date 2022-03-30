وفاة عنصر أمني ببغداد ومقتل امرأة واصابة اسرتها في واسط

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة واسط، يوم الأربعاء، بمقتل امرأة وإصابة أفراد أُسرتها بجروح في هجوم مسلح نفذه أشخاص بقضاء النعمانية.

ذكرت الشرطة في بيان اليوم، أنه تم إلقاء القبض على إثنين من مرتكبي الجريمة وضبط بحوزتهما سلاح الجريمة نوع كلاشنكوف نصف اخمص.

وأضاف البيان أنه مازل التحري قائما لإلقاء القبض على جميع المتهمين بغية اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

هذا ولم يخض البيان بمزيد من التفاصيل حول الحادثة.

من جهة أخرى؛ أفاد مصدر أمني إن "شرطياً منسوباً إلى مديرية حماية المنشآت ضمن طوق أمن وزارة الصناعة في بغداد توفي نتيجة تدهور حالته الصحية أثناء الواجب، فيما أصيب مفوض منسوب لمديرية حماية المنشآت نتيجة لعبه بالسلاح أثناء الواجب ضمن منطقة بغداد الجديدة"، مبينا أن "المفوض نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "شخصاً من مواليد 1998 أقدم على التشاجر مع دورية نجدة ضمن منطقة الاورفلي، شرقي بغداد، وتبين بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه انه مخمور وليس في كامل قواه العقلية".