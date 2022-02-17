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مقتل امرأة وإصابة عدد آخر بنزاع عشائري عنيف شرقي ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-02-17T17:10:51+0000
مقتل امرأة وإصابة عدد آخر بنزاع عشائري عنيف شرقي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل امرأة وإصابة عدد آخر بنزاع عشائري عنيف اندلع شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار بين عشيرتي (البو حمودي والهصاصرة)، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة".

وبين ان "النزاع أسفر حتى الان عن مقتل امرأة من عشيرة (البو حمودي)، فيما لم يكشف عن عدد المصابين بسبب استمرار النزاع لغاية الآن وعدم قدرة القوات الامنية الدخول لمنطقة النزاع ".

ولم يكشف المصدر عن اسباب اندلاع النزاع بين الطرفين.

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