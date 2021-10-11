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مقتل امرأة وإصابة رجل بشجار عائلي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-11T14:23:32+0000
مقتل امرأة وإصابة رجل بشجار عائلي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بمقتل امرأة وإصابة آخر بشجار عائلي جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجارا عائليا حصل بين طرفين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، بسبب خلافات سابقة تطور لاستخدام الاسلحة النارية وانتهى بمقتل شابة عشرينية وإصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطرة".

وبين أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

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