مقتل امرأة وإصابة أبنائها بجروح في شجار مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل امرأة وإصابة أبنائها الثلاثة بجروح على يد جيرانهم رميا بالرصاص بسبب خلافات سابقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث إطلاق نار بين جيران وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة أدى الى قتل امرأة من مواليد 1964 بعدة رصاصات في جسدها وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي"، لافتا إلى أن "الحادث أدى ايضا لاصابة ابناء المجنى عليها من مواليد 1999و 2002 و 2004".

وبين المصدر، انه "تم نقل المصابين إلى مستشفى الناصرية (التركي)"، مشيراً إلى ان "الجناة لاذوا بالفرار، وان سبب الشجار هو خلافات سابقة".