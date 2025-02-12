رجل يقتل طليقته ومصرع وإصابة 5 أشخاص في البصرة والديوانية (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن رجلاً أقدم على قتل طليقته بسبب خلاف بينهما، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بحوادث منفصلة بمحافظتي البصرة والديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً حصل بين رجل وطليقته ما دفعه إلى إطلاق النار عليها لتستقر خمس رصاصات في جسدها وفارقت الحياة على الفور، فيما أصيب شخص آخر كان متواجد في مكان الحداث بمنطقة العوجة في قضاء أبي الخصيب".

وفي محافظة البصرة أيضاً، ذكر المصدر، أن "مواطناً لقي مصرعه في حادث دهس من قبل سائق صهريج على طريق سفوان غربي المحافظة".

أما في محافظة الديوانية، فقد أفاد المصدر بـ"إصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق حولي جامعة القادسية بالمحافظة".