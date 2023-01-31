مقتل امرأة ومصرع سائق صهريج في بغداد وديالى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن مصرع سائق صهريج نتيجة انقلابه في ديالى، فيما عثرت قوة أمنية على جثة امراة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق إنقاذ الدفاع المدني انتشلت جثة سائق صهريج غاز تعرض لحادث انقلاب على طريق ديالى كركوك في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، مبينة أن فرقها اضطرت الى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام العجلة وإخراج جثة السائق وتأمين نقلها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية.

وفي بغداد، عثرت قوة أمنية على على جثة امرأة مجهولة الهوية عمرها يقارب الأربعين عاماً وعليها اثار اطلاق نار في منطقة الرأس، على الطريق الرابط مابين منطقة ابو دشير ومنطقة الفلاحات جنوب العاصمة.

ذكر ذلك مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، وأضاف أن القوة اخلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في ملابسات مقتلها.