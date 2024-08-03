مقتل امرأة وطفل رضيع بنزاع عشائري عنيف جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاحد، باندلاع نزاع عشائري عنيف أدى لمقتل شخصين جنوبي مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "النزاع اندلع بين طرفين في مدينة الكحلاء جنوبي محافظة ميسان واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة، بسبب خلاف قديم".

وبين المصدر، ان "النزاع أدى لمقتل شخصين (امرأة وطفل عمره عام واحد)"، لافتا إلى ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ".