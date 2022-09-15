مقتل امرأة وجثة متفسخة في بغداد وذي قار واعتقال "قاتل أبيه" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش (أمن) غرب السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال شخص متهم بقتل أبيه في قرية بنگرد التابعة لقضاء جمجمال وضبط السلاح الذي نفذ به جريمته.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في الساعة الثالثة والنصف من ليلة ١٣ من شهر أيلول الجاري، قتل شخص من مواليد ١٩٧٤ في داره في قرية بنگرد في حدود قضاء جمجمال".

وأوضحت أن "بعد إبلاغ القوات الأمنية بالحادث بدأت قوات أسايش غرب السليمانية، بالمتابعة والتحقيق في الحادث وجمع المعلومات الدقيقة عنه"، لافتة إلى أن "بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق في ١٤ أيلول الجاري، تم اعتقال المتهم (و.م.س) الذي أشارت التحقيقات إلى أنه هو المتهم بقتل والده".

وأضافت مديرية الأسايش، أن "المتهم أقر باقترافه الجريمة بالقول انه في الليلة المذكورة أعلاه قام بقتل والده بمسدس لأسباب عائلية خاصة بهم، وأبلغ الجهات الأمنية أنه وجد أباه مقتولاً".

وأكد المتهم، بحسب بيان أسايش السليمانية، "اخفاء سلاح الجريمة مع سلاح آخر من نوع كلاشنكوف في أرض زراعية محروقة في قريته"، قبل أن تقوم قوات الأسايش باستخراجهما وضبطهما بعد استحصال قرار من القاضي بذلك.

وخلصت مديرية الأسايش، إلى القول إن "المتهم الآن قيد الاحتجاز وفقاً لآمر من القاضي، استناداً إلى المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، وتم فتح ملف بالتحقيق، مبيناً أن "التحقيق معه مازال مستمراً".

في شأن آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة متفسخة (هيكل عظمي) في قضاء قلعة سكر، منطقة آل أبو عمود، شمالي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، أن "بعد تفتيش الجثة تم العثور على هوية أحوال مدنية في ملابسه باسم المواطن (باسم حيدر سبتي سلمان الياسري) تولد 1985 يسكن العمارة المجر الكبير، والعثور على هاتف محمول داخل ملابسه".

وفي بغداد، أكد مصدر أمني، للوكالة، "مقتل امرأة وإصابة أخرى، نتيجة إطلاق نار عليهن من قبل عجلة بداخلها أشخاص اثنين ضمن ناحية المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وبين المصدر، أن "قوات الأمن، أغلقت جميع مداخل الناحية، وبعد التفتيش تم القبض على شخصين وضبط بحوزتهم مسدس نوع hs أحدهم يحمل هوية مزورة، وتم تسليمهما إلى مركز الشرطة لغرض التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهما".