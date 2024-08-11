مقتل امرأة واصابة شخصين وإحباط محاولة إحراق منازل بنزاع مسلح في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمقتل امرأة واصابة شخصين آخرين بجروح جراء اندلاع نزاع مسلح في ناحية خان بني سعد جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأحداث التي شهدتها ناحية خان بني سعد الليلة الماضية بدأت بخلاف بين شباب في منطقة الانتصار وتطور الى استخدام الاسلحة وادى الى اصابة شخصين ومقتل امرأة مسنة من طرفي النزاع نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي حدث".

وأضاف أن "ذوي المرأة الضحية أقدموا على محاولة حرق 3 منازل من الطرف الثاني للنزاع".

وأشار المصدر الى أن " الأجهزة الامنية استنفرت واعتقلت المتورطين بالنزاع وعددهم 9 متهمين بينهم القاتل واحالتهم للقضاء".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.