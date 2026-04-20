مقتل امرأة مسنة بظروف غامضة داخل منزلها في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بمقتل امرأة مسنة داخل منزلها في ظروف غامضة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المرأة الضحية في السبعينيات من عمرها وتم العثور عليها وفي جسدها آثار ضربات متعددة، داخل منزلها في قرية الخليوي بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار.

وأضاف أن ظروف الجريمة غامضة والجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الجريمة، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته.