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مقتل امرأة مسنة برصاص اشتباكات الخضراء وسط بغداد 

Category: أمـن

Date: 2022-08-30T07:36:50+0000
مقتل امرأة مسنة برصاص اشتباكات الخضراء وسط بغداد 

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة مسنة برصاص المواجهات المسلحة الدائرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.  

وأبلغ مواطنون من منطقة الكرادة داخل، وكالة شفق نيوز، أن "رصاصة تائهة صدرت عن المواجهات الجارية في المنطقة الخضراء، أصابت، صباح اليوم، امرأة مسنة يتجاوز عمرها الستين عاما أثناء خروجها من باحة منزلها في المنطقة ضمن شارع ابو نؤاس قرب نهر دجلة مقابل الخضراء، وسط بغداد". 

وبين مواطنون، أن "المرأة المسنة فقدت حياتها أثناء محاولة إنقاذها من الرصاصة التي أصابتها بمنطقة الظهر ولم تمهلها طويلاً، لافتين في ذات الوقت إلى أن رصاص المواجهات أصاب المنازل وسيارات وممتلكات المواطنين في تلك المنطقة والمناطق المجاورة". 

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