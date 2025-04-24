مقتل امرأة في ظروف غامضة واعتقال 10 مطلوبين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، مساء الخميس، بمقتل امرأة في ظروف غامضة داخل منزلها الواقع في حي الواسطي جنوبي محافظة كركوك، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية 10 مطلوبين بينهم متهمون بالإرهاب في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي استقبل جثة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، وقد تبيّن من الفحص الأولي أنها تعرضت للخنق حتى الموت داخل منزلها"، مشيرًا إلى أن "ملابسات الحادثة ما تزال غامضة، والتحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الجريمة ودوافعها".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة، وبدأت بمتابعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية القاتل".

وفي صلاح الدين، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "قوات الشرطة نفذت عملية أمنية واسعة شملت عدة مناطق ضمن المحافظة، وأسفرت عن اعتقال عشرة أشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق تهم جنائية مختلفة، من بينها المادة 4 إرهاب".

وأوضح المصدر، أن "المعتقلين تم نقلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكدًا أن "العمليات الأمنية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وملاحقة المطلوبين للقضاء".