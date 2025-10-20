مقتل امرأة على يد منتسب أمني وضبط أربعة أجانب في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز- ميسان/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الاثنين، بمقتل امرأة على يد منتسب أمني ورمي جثتها قرب نقطة أمنية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة امرأة مقتولة ومرمية قرب كرفان تابع لنقطة أمنية في ميسان".

ولفت إلى أن "المعلومات الأولية الواردة حول القضية تشير إلى أن القاتل هو منتسب أمني يعمل في نفس النقطة، وتربطه صلة بالضحية لم تعرف طبيعتها بعد".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تجري عمليات البحث عن الجاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

من جهتها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، إلقاء القبض على أربعة أجانب، كانوا يرومون الدخول بصورة غير قانونية، بإتجاه محافظة ديالى.

وذكرت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن "قسم استخبارات وأمن فرقة المغاوير 23 تمكنت، بمعلومات استخبارية دقيقة، من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أربعة أجانب يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية قانونية، عبر محافظة ديالى، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".