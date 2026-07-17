مقتل امرأة على يد شقيقها وإلقاء جثتها في نهر دجلة شمالي صلاح الدين

شفق نيوز - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بوقوع جريمة قتل مروعة في إحدى قرى المحافظة، إثر إقدام شخص على قتل شقيقته وإلقاء جثتها في نهر دجلة قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة وقعت في قرية "النمل" شمالي صلاح الدين في ظروف ما تزال غامضة، ولم تُعرف دوافعها بعد.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى إثره توجهت قوة أمنية إلى موقع الجريمة وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساتها وملاحقة الجاني، فيما جرى نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية.