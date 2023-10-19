مقتل امرأة على يد شقيقها وانتحار أخرى واعتقال شخص قتل أمّاً وطفلها في بغداد

شفق نيوز/ افادت السلطات الأمنية العراقية، يوم الخميس، بمقتل امرأة على يد شقيقها فيما أقدمت أخرى على الانتحار، تم القاء القبض على متهم بقتل أم وطفلها وذلك في حوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن منطقة حي الكوفة شرق العاصمة، تم التوجه الى مكان الحادث والعثور على جثة امرأة مواليد العام 1979 مقتولة بـ 5 رصاصات بمختلف انحاء الجسد.

ووفقا للمصدر، فإنه بعد التحقيق اتضح ان شقيقها هو من قام بقتلها لوجود خلافات عائلية ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي حادث آخر أشار المصدر ذاته إلى انتحار امرأة بأسلوب رمي نفسها من الطابق الثالث لشقتها التي تسكن بها ضمن منطقة البتاوين وسط بغداد.

في غضون ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن حالة وفاة مشتبه بها ضمن منطقة البلديات شرقِ العاصمةِ بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنها قامت بتشكيل فريقاً مختصاً لمتابعة حيثيات الموضوع والذي تبين فيما بعد جريمة قتلٍ ، حيثُ تم التوصل الى الشخص الذي قام بفعلتهِ الشنيعة بقتل امرأة وطفلها الصغير .

وأضاف أنه بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة المتهم ميدانياً من خلال الجهد الفني والاستخباري من قبل أبطال الوكالة حيث القي القبض عليه في العاصمة بغداد بعد هروبهِ الى محافظة واسط وبعد التحقيقات الابتدائية أعترف المتهم صراحةً بقيامهِ جريمة القتل.

وفيما تم إجراء كشف الدلالة للمتهم وإتخاذ الإجراءات القانونيةْ تمهيداً لمحاكمتهِ وتحقيق الجزاء العادل بحقه، بحسب البيان.