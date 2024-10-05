مقتل امرأة على يد شقيقها شمال كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن امرأة لقيت مصرعها بطلقات على يد شقيقها شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 34 عاما قام بإطلاق النار على شقيقته البالغة من العمر 26 عاما في حي الإمام قاسم شمال كركوك ما أسفر عن مقتلها على الفور وهي ام لثلاثة اطفال".

وأضاف المصدر أن "الجاني فر الى جهة مجهولة بعد قتل شقيقته وان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابسات الجريمة"، مشيرا إلى "نقل الجثة للطب العدلي وعممت الشرطة أوصاف القاتل للقبض عليه".