مقتل امرأة على يد زوجها رمياً بالرصاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد زوجها شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافات عائلية دفعت رجلاً لقتل زوجته الأربعينية رميا بالرصاص بواسطة سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلهما بناحية (اور) قرب الشركة الهندية شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الزوج الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما تم اعتقال شقيقه وأحد أقاربه بتهمة المشاركة في حادثة القتل، ومصادرة كميات من الاسلحة والرصاص كانت بحوزة المعتقلين، ثم نقلت لاحقاً جثة المجنى عليها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".