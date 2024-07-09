مقتل امرأة على يد ابن حميها بشجار مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة على يد ابن حميها جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شجار عائلي تطور لاستخدام السلاح الناري داخل منطقة (ابو شعثة) في ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان " الشجار تسبب بمقتل امرأة على نتيجة هذا الشجار".

وبين المصدر، أن " المجنى عليها هي زوجة شقيق أحد الزعامات العشائرية المعروفة في المحافظة، بينما الجاني هو نجل الزعيم العشائري"، مضيفا ان" القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما باشرت بملاحقة الجاني ".