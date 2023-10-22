مقتل امرأة بهجوم مسلح واعتقال مطلوب "كاذب" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، أقصى جنوب العراق، يوم الأحد، بمقتل امرأة في الثلاثينيات من عمرها بهجوم مسلح قرب محطة وقود الجزائر وسط المدينة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن سبب القتل يعود لخلافات عائلية بين المجنى عليها والجناة، مبيناً أن الضحية كانت خارج محافظة البصرة منذ أكثر من 3 سنوات وعند عودتها كانت الجناة بالمرصاد لها وقتلها.

وأوضح المصدر، أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما لاحقت الجناة وقامت باعتقال أحدهم.

وفي ذي قار جنوبي العراق، افاد مصدر امني، بأن قوة امنية داهمت مطلوباً بقضايا "ارهاب" جنوبي المحافظة بعد محاصرة منزله عدة ساعات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية طوقت منزل أحد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب بمنطقة الحي العسكري بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث استمرت عملية محاصرة المنزل أكثر من 6 ساعات بعد تهديد المتهم بوجود قنبلة يدوية بحوزته وأن أي عملية اقتحام سيقوم بالانتحار وتفجيرها".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية اتخذت لاحقا قراراً بمداهمة المنزل واعتقال المطلوب، حيث تمت مداهمة المنزل ثم تبين لاحقاً أن ادعائه بوجود قنبلة يدوية بحوزته كاذب، وتم نقله لمركز تحقيق خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه ".