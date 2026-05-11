مقتل امرأة بـ37 طعنة على يد شقيقها في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي، يوم الاثنين، بمقتل امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً بعد تعرضها للطعن على يد شقيقها داخل منزلهم في منطقة الحرية ضمن محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم على طعن شقيقته بواسطة سكين داخل المنزل، موجهاً لها 37 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بجروحها البالغة".

وأضاف أن "الضحية نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما باشرت القوات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث والدوافع التي تقف وراء الجريمة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية تحركت إلى مكان الحادث فور ورود المعلومات، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المتهم وفق القانون".