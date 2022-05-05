مقتل امرأة بـ"دكة عشائرية" شرقي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن إمرأة قتلت بإطلاقات نارية لدى تنفيذ "دكة عشائرية" على منزلها في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين يحملون أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف نفذوا ما يعرف بـ(الدكة العشائرية) على أحد المنازل في قطاع 73 بمدينة الصدر، شرقي بغداد، ما أدى الى مقتل امرأة من مواليد عام 1954 كانت متواجدة داخل المنزل لحظة الهجوم إثر اصابتها بمنطقة الرأس والبطن".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت جثة الضحية الى الطب العدلي، فيما فتحت لمعرفة الجناة الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".