مقتل امرأة اثر تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها في كركوك

شفق نيوز – كركوك

قُتلت امرأة، اليوم الخميس، داخل منزلها في حي عدن وسط مدينة كركوك، إثر تعرضها لإطلاق نار، وفقا لمصادر أمنية.

وذكرت المصادر أن الضحية تُدعى (ك، ي، س)، وتبلغ من العمر 32 عامًا، موضحة أنه تم التعرف على هوية الجاني، فيما لا تزال أجهزة الأمن المتخصصة تواصل تحقيقاتها للوقوف على ظروف الحادثة وتحديد دوافعه وتوقيف المتورط بها.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن باشرت إجراءات مسرح الجريمة، وجمعت الأدلة الأولية، كما تُجري تحقيقات مع شهود وجيران لمعرفة ملابسات الحادث".

ولم يصدر لغاية الآن بيان رسمي من قيادة الشرطة المحلية حول توقيف المشتبه به أو وضعه القانوني.

في غضون ذلك أكدت المراجع الطبية نقل الضحية الى المستشفى، وهي في حالة حرجة اثر تعرضها لإصابات بليغة لتُلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.