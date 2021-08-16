مقتل المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار بقصف تركي

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في قضاء سنجار، يوم الاثنين، بمقتل المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار مع ثلاثة من رفاقه بقصف تركي.

وقال مسؤول قيادة قوات الايزديخانة في سنجار، حيدر ششو، لوكالة شفق نيوز، إن القصف تم بطائرة تركية يعتقد انها مسيرة في منطقة سنجار القديمة داخل قضاء سنجار استهدف عجلة تابعة لقوات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني".

وأكد ششو أن "الهجوم اسفر عن مقتل 3 اشخاص واصابة اثنين آخرين"، مبيناً أن "القتلى هم المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار ويدعى سعيد حسين، واثنين من افراد حمايته".