مقتل التاجر الرئيسي لمادة "الكريستال" المخدرة في العراق باشتباك مسلح

جانب من الاشتباك المسلح مع تاجري المخدرات في ميسان

شفق نيوز - بغداد

أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، بمقتل اثنين من "أخطر" تجار المخدرات في اشتباك مسلح بمحافظة ميسان، في ضربة تعد نوعية ضد المتاجرين بهذه الآفة في البلاد.

وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، في بيان رسمي، إن قوة من الفوج التكتيكي تمكنت من القضاء عليهما بعد مبادرتهما بإطلاق النار أثناء تنفيذ عملية أمنية، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وفرتها دائرتا أمن بغداد وأمن المحافظات.

وأوضح الحاكم أن أحد القتيلين يُعد التاجر الرئيسي لمادة الكريستال في العراق، والمكنى بـ (أبو فطيم).