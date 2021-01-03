مقتل "اسكوبار" جنوب العراق بعد اشتباك مسلح مع قوة أمنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل "اسكوبار" المخدرات في جنوبي العراق، أثناء اشتباكه مع القوة الأمنية المكلفة باعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية قامت بتحديد مكان تواجد أكبر تاجر مخدرات في ميسان، المدعو "حسن مشط"، وتم تشكيل قوة لمداهمة المكان واعتقاله.

وأضاف أنه بعد وصول القوة المكلفة بالاعتقال إلى المكان قام تاجر المخدرات بإطلاق النار على القوة الأمنية ما جعلها ترد بالرصاص وتصيبه بجروح، مبينا أنه أثناء نقله الى المستشفى فارق الحياة.

وأشار المصدر إلى أن القوة الأمنية ضبطت نصف كيلو غرام من المخدرات بحوزة "حسن مشط".

وتعد محافظة ميسان في مقدمة المحافظات التي تنشط فيها تجارة المخدرات كونها مجاورة لإيران التي تعد أكبر مصدر للمخدرات إلى العراق.

يشار إلى أن بابلو اسكوبار، من أكبر وأشهر تجار المخدرات على مستوى العالم وبالأخص مادة الكوكايين المخدرة، وكان أشبه ما يكون بدولة داخل دولة إلا أنه كان يشكل قوة وخطراً عجزت دولته كولومبيا عن الحد من نشاطه إلى حين قتله في 2 كانون الاول 1993.