الناطق العسكري باسم السوداني يعلن مقتل وإصابة 3 عناصر من داعش شمال بغداد

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الجمعة، إن قوة مشتركة تمكنت من قتل عنصرين من تنظيم داعش شمال العاصمة بغداد.

وقال اللواء رسول في بيان اليوم، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذ مقاتلو الفرقة السادسة وبالتعاون مع فوج حشد الطارمية، عملية نوعية تم خلالها نصب كمين محكم لتنظيم داعش في بستان "عدنان الباشا في قضاء الطارمية" شمال بغداد.

وأضاف أن تم قتل إرهابيين اثنين، واصابة اخر جارٍ البحث عنه.