مقتل 4 عناصر من داعش على يد الجيش العراقي في مخمور (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات نينوى، يوم السبت، انتهاء الاشتباكات المسلحة بين الجيش العراقي وعناصر في تنظيم داعش في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.

وأخبر مصدر في القيادة، وكالة شفق نيوز، بأن "معركتها مع عناصر تنظيم داعش في مخمور أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر التنظيم".

من جانبه، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "الاشتباكات تسببت بإصابة 4 من أفراد الجيش بينهم ضابط برتبة ملازم أول في حالة خطيرة"، مؤكداً أن "عملية البحث والتفتيش مستمرة ضمن منطقة الاشتباك بحثاً عن إرهابيين".

بدورها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، مقتل أربعة إرهابيين بكمين محكم، وبعملية استخبارية دقيقة، بعد رصد العناصر بالكاميرات الحرارية في مخمور ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، وبالتحديد في قرية (علي رشت).

وأوضحت القيادة في بيان لها ورد للوكالة، أن "اشتباكاً جرى بين قوات الجيش مع الإرهابيين بعد محاصرتهم في إحدى المنازل المتروكة وجرى قتل أربعة منهم بينهم اثنان يرتديان حزامين ناسفين، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة والاعتدة التي كانت بحوزتهم".

وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي، وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بعد محاصرة منزل في قرية (كول تبة) المهجورة في ناحية قراج ضمن قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.