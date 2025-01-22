مقتل اربعة عناصر من داعش باشتباك معهم في صحراء الانبار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم الأربعاء، بمقتل اربعة عناصر من داعش يمثلون مفرزة للتنظيم المتشدد في اشتباكات دارت بينهم وبين القوات الامنية في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد مراقبة ونصب كمين محكم لهم

قوة أمنية تمكنت من قتل مفرزة مكونة من اربعة عناصر داعش نتيجة اشتباك معهم في صحراء الانبار.

وأضاف المصدر، أن القوة تمكنت من حرق عجلتين تابعتين للمفرزة، مردفا بالقول، إن الوضع جيد ومسيطر عليه في منطقة الاشتباك.