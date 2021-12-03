مقاتل في الحشد يعتدي بالضرب على طبيب في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، بأن مقاتلاً في الحشد العشائري اعتدى بالضرب على طبيب احتجاجاً على الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى بمدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلا في الحشد العشائري يتبع اللواء الثالث، اعتدى بالضرب على احد الاطباء بعد مشادة كلامية حصلت بينهما على خلفية احتجاج المنتسب على الخدمات الطبية المقدمة".

وأضاف أن عنصر الحشد كان برفقة والده المريض في مستشفى السلام بالجانب الأيسر من الموصل عندما اعتدى على الطبيب، مشيرا إلى أن هناك نقصا في الكوادر الطبية بالمستشفى نتيجة إضراب الأطباء المقيمين عن تقديم الخدمات بسبب عدم صرف مخصصاتهم.