مقاتلات بريطانية عبرت سماء اسرائيل لتقصف داعش قرب اربيل

شفق نيوز/ ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان سلاح الجو البريطاني ارسل مقاتلات جوية عبرت الاجواء الاسرائيلية في طريقها لقصف اهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق.

وبحسب التقرير الاسرائيلي، فان المقاتلات الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي نفذت مهمتها بين 10 و12 مارس الجاري.

وكان سلاح الجو الملكي البريطاني اكد الثلاثاء ان طائرات من طراز "تايفون اف جي آر 4" استخدمت صواريخ من طراز "ستورم شادو" ضد أهداف تابعة لداعش في مناطق بمحافظة نينوى، وإلى الجنوب الغربي من اربيل.

وانطلقت الطائرات الحربية البريطانية من قبرص، وشوهدت عبر مواقع الكترونية لرصد حركة الطيران، وهي تعبر الأجواء فوق اسرائيل عدة مرات.

وبحسب القناة الاسرائيلية، فان لا بريطانيا ولا اسرائيل ادلت بأي تعليق حول الرحلات الجوية هذه لسلاح الجو البريطاني.