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مقاتلات باكستانية قد تدخل ضمن أسراب العراق الجوية

Category: أمـن

Date: 2021-09-26T12:45:08+0000
مقاتلات باكستانية قد تدخل ضمن أسراب العراق الجوية

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ديلي باكستان"، يوم الاحد، ان الحكومة العراقية تسعى لإبرام صفقة مع إسلام آباد، قيمتها 600 مليون دولار، لشراء 12 مقاتلة جوية من طراز "جي اف-17 ايه بلوك 3".

وكتبت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، انه اذا تمت الصفقة، فإن العراق سيكون "أول دولة عربية إسلامية تشتري هذه الطائرات المقاتلة من باكستان".

واشار التقرير، الى ان العراق أعرب في وقت سابق عن اهتمامه بشراء هذه المقاتلات التي طورتها باكستان والصين بشكل مشترك.

وبين أن وفدا من وزارة الدفاع العراقية زار باكستان مؤخرا، بينما من المتوقع توقيع اتفاق رسمي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتم التوصل الى اتفاق حول الصفقة خلال زيارة نائب قائد القوات الجوية العراقية اللواء محمد مجيد مهدي محمود إلى باكستان.

وتابع التقرير أن باكستان استضافت معرضا دفاعيا كبيرا في العاصمة بغداد في وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي، مشيرا إلى ان الطيارين الباكستانيين حلقوا بالطائرة المقاتلة المتعددة المهام من طراز "جي اف 17" وهو ما أثار إعجاب القيادة العراقية وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وتحدثت الصحيفة ايضا عن اهتمام ارجنتيني وماليزي بهذه الطائرة التي تنتمي الى "الجيل الرابع" والتي تم تطويرها بالاشتراك مع مجمع الطيران الباكستاني وشركة "تشنغدو" للطائرات الصينية.

وتعتبر "جي اف-17" طائرة مقاتلة أسرع من الصوت ومتعددة الأدوار، وقادرة على القيام بدوريات جوية قتالية، وحظر جوي، وخوض معركة متكاملة تتجاوز النطاق البصري، وتنفيذ ضربات بحرية بعيدة المدى، وتشن ضربات أرضية دقيقة.

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