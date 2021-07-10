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مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-10T06:55:20+0000
مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في محافظة نينوى يوم السبت أن مسلحي تنظيم داعش افرجوا عن راعٍ للأغنام اختطفوه قبل يومين في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ذوي الراعي دفعوا 50 ألف دولار أمريكي لداعش كفدية مقابل إطلاق سراحه.

وأفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باختطاف مسلحين مجهولين يُعتقد انتماؤهم إلى تنظيم داعش راعيا جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين اختطفوا راعي أغنام من قرية "بالانيان" في قضاء مخمور الواقعة جنوب شرق الموصل، مبينا أن أن الخاطفين قاموا بالإتصال بذويه مطالبينهم بفدية مالية مقدارها 120 الف دولار امريكي.

وبين المصدر ذاته أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد لكن الضحية اتصل بأسرته بعد ان شعروا بفقدانه وأبلغهم بمطالب الخاطفين وانقطع الاتصال بعدها.

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