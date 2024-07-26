بسبب 5 ملايين.. عم يقتل أبناء شقيقه وأمَّهم في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بمقتل 4 أشخاص على يد عمهم وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة اخوة أعمارهم دون العشرينات، وامهم ( في الخمسينات من عمرها) قتلوا رميا بالرصاص داخل منزلهم على يد عمهم بمنطقة اليرموك وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الجريمة تعود لدين مالي قيمته 5 ملايين دينار عراقي بذمة المجنى عليهم"، لافتا إلى أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الجاني على الفور ونقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".