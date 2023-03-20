مقابل أموال.. القبض على موظفين في صحة نينوى يتلاعبون بنسب العجز بمعاونة اطباء

شفق نيوز / أوقف القضاء العراقي، يوم الاثنين، ثلاثة موظفين في دائرة صحة نينوى، وفق المادة 307 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 307، على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، لكل شخص قبل لنفسه (الرشوة) لقاء أداء وظيفته.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "لجنة مشتركة من مكافحة إجرام نينوى، ألقت القبض على ثلاثة موظفين أحدهم معقباً، يعملون في اللجان الطبية التابعة لدائرة صحة نينوى".

وأضاف المصدر، أن "أمر اعتقالهم جاء لقيامهم بتمشية المعاملات والتلاعب بنسب العجز لقاء مبالغ مالية (رشوة)"، مؤكداً أن "القضاء قرر توقيفهم وفق المادة 307 ق.ع".

وأشار المصدر، إلى أن "المتهمين أدلوا باعترافات على أطباء، منهم طبيب رئيسي، واثنان آخران وردت أسماؤهم بالتحقيقات".