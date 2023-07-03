مقابل جهاز "آيفون".. اعتقال موظف حكومي ادعى إمكانية إغلاق قضية اختلاس من الحنطة الاسترالية

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد موظفي وزارة الاتصالات؛ الذي أوهم صلته بأحد الأجهزة الرقابية، وإمكانيته التوسط التوسط لإغلاق تحقيق مقابل تسلمه رشوة "جهازي iPhone".

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شكوى وردت من مدير أحد السايلوات إلى مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، تفيد بتسلم أحد موظفي وزارة الاتصالات جهازي (iPhone 14 Pro)؛ لقاء الوعد بالتوسط لإغلاق التحقيق الخاص بمحاولة اختلاس كميَّات من الحنطة الأستراليَّة"، مدعياً أن "لديه صلة بالأجهزة الرقابيَّة".

وأوضحت الدائرة، أن "المديرية قامت بتأليف فريق لإجراء عمليَّات التحري والتقصي عن المعلومات الواردة في الشكوى، وبعد العرض على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدر الأخير أمر قبض وتفتيش بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وأضافت أن "فريق المديريَّة، وبعد تتبع أثر المتهم من أجل التوصل إليه، حصل على معلومات خاصة بوجوده في أحد (النوادي الترفيهية) في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تم الإيقاع به وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه"، لافتة إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".