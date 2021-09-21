مفارقة بالنجف.. إدانة سائق مدير مكافحة المخدرات بالتعاطي لكنه هرب

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في النجف، مساء يوم الثلاثاء، بصدور حكم قضائي ضد سائق مدير مكافحة المخدرات في المحافظة لثبوت تعاطيه المواد المخدرة، مشيرا الى ان الاخير هرب الى جهة مجهولة للتملص من السجن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سائق مدير مكافحة المخدرات في النجف، هرب الى جهة مجهولة بعد صدور حكم من محكمة جنايات النجف، بالسجن لسنة واحدة بحقه، نتيجة إدانته بتعاطي المخدرات".

ويبن ان "السائق تم نقله اليوم الى المحكمة لإصدار الحكم وعند خروجه قامت مفرزة أمنية بتهريبه"، مشيرا الى ان "السلطات الأمنية قامت بتوقيف أفراد المفرزة وعددهم ٤ على الأقل بينهم ضابط".

واضاف المصدر انه "كانت هناك اتهامات بحق السائق بتعاطي وتجارة المخدرات إلا أنه أدين بالتعاطي فقط".