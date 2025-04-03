مفارز مقاتلة الدروع بالحشد الشعبي تنتشر على طول الشريط الحدودي مع سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، نشر مفارز مديرية مقاتلة الدروع في الحشد على طول الشريط الحدودي الرابط للعراق مع سوريا، "في إطار جهود تعزيز الأمن وتأمين الحدود من أي تهديدات محتملة".

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن "هذه التعزيزات تأتي لدعم الوحدات الثابتة المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم رفدها بإمكانيات إضافية لتعزيز قدراتها الدفاعية والجاهزية القتالية".

وأضاف البيان، أن "قوات المديرية تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية الحدود وتأمين المناطق الحيوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لضمان الاستقرار في المنطقة".

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.